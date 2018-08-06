Batı’ya kurban sevkiyatı başladı

Türkiye’de hayvancılığın bel kemiklerinden biri olan Ardahan’da kurbanlık telaşı başladı. Sabahın erken saatlerinde hayvan pazarında başlayan hareketlilik gün boyu devam ediyor. Kimi kurbanını satmaya çalışırken, kimi de kurbanlık sevkiyatlarıyla meşgul oluyor. TIR ve kamyonlara doldurulan büyükbaş kurbanlıklar konvoy eşliğinde satılacağı illere doğru yol alıyor.

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Ağtürk, yaklaşık 376 bin büyükbaş, 122 bin 500’de küçükbaş hayvan varlığına sahip Ardahan’da bugün itibariyle kurban sevkiyatının başladığını söyledi. Ağtürk ilk gün olmasına rağmen şu ana kadar 30 Tır yüklü hayvanın sevk edildiğini ifade ederek, Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüklerinde sevk öncesi hayvanların sağlık kontrolünden geçirildiğini ve belgelerinin incelendiğini belirtti.

Besicilerin mağdur olmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını dile getiren Ağtürk, ’’Kurban Bayramı’na sayılı günler kala büyük ve küçükbaş hayvanların başta Rize, Trabzon, Kocaeli, Bursa, Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere büyük şehirlere gönderilecek. Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan nakillerinin en hızlı şekilde yapılarak, hayvan sahiplerini bekletmemek için kurum olarak gerekli tedbirleri aldık. Aşısı eksik olan ve küpesi olmayan bir tek hayvanın bile nakledilmesi mümkün değildir’’ şeklinde konuştu.

Hayvan yetiştiricilerinden Coşkun Avşar ise, Batı illerine kurban sevkiyatının bugün itibariyle başladığını söyleyerek, ’’Batıya sevkiyatlarımız başladı. Şu anda Ardahan bölgesinden yüklenen kurbanlıklar batıya doğru sevk halinde. Hem hayvanlarımızda hem de bölgemizde herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Temennimiz İnşallah kazanmadan yana ve inşallah kazanırız.’’ şeklinde konuştu.