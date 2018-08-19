Bıçaklar kurbanlıklar için bilenmeye başladı

Kurbanını daha rahat kesmek isteyen vatandaşlar, soluğu bıçak satıcıları ve bileyicilerinde alıyor. Bıçak bilemenin ücreti 3 ile 5 TL arasındayken, iyi bir bıçağın fiyatı 35 ila 75 TL.

Kurban kesimi yapan kasapların ve vatandaşların bıçak tercihi konusunda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Kurban kesimi için elverişli ve kalitesini kanıtlamış bıçakların seçilmesi öneriliyor. Kesim işlemi sırasında, kurban kasap bıçağı, deri yüzme bıçağı, kemik sıyırma bıçağı, satır ve masattan oluşan kesim setinin eksiksiz olarak bulundurulması hem işi kolaylaştırıyor hem de hayvanın eziyet görmesini, derinin zedelenmesini engelliyor.

Ardahan’da Kongre Caddesi üzerinde tezgâhını kuran Halil Bulutlar, her Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Vatandaşların bıçaklarını keskinleştirerek bayrama hazır hale getirdiklerini belirten Bulutlar, bıçakların 3,5 TL, satırların ise 5 TL’den bilendiğini dile getirdi.

Bulutlar, 35 yıldır bu mesleği yaptığını ve mesleğin babadan kaldığını söyleyerek, "Bu mesleği tam olarak 35 yıldır yapıyorum. Kurban Bayramı’ndan önce Ardahan halkına böyle bir hizmeti gerçekleştiriyoruz. Babadan kalma bir meslektir. Sakın ola acemi bileyicilere gitmeyin ve bu işi anlayanlara götürün" dedi.