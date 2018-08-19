Diğer
Kategoriler
19 Ağustos 2018 15:15

Bıçaklar kurbanlıklar için bilenmeye başladı

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle bıçak bileme çarkları da dönmeye başladı.

Bıçaklar kurbanlıklar için bilenmeye başladı

19 Ağustos 2018 15:15


Kurbanını daha rahat kesmek isteyen vatandaşlar, soluğu bıçak satıcıları ve bileyicilerinde alıyor. Bıçak bilemenin ücreti 3 ile 5 TL arasındayken, iyi bir bıçağın fiyatı 35 ila 75 TL.


Kurban kesimi yapan kasapların ve vatandaşların bıçak tercihi konusunda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Kurban kesimi için elverişli ve kalitesini kanıtlamış bıçakların seçilmesi öneriliyor. Kesim işlemi sırasında, kurban kasap bıçağı, deri yüzme bıçağı, kemik sıyırma bıçağı, satır ve masattan oluşan kesim setinin eksiksiz olarak bulundurulması hem işi kolaylaştırıyor hem de hayvanın eziyet görmesini, derinin zedelenmesini engelliyor.


Ardahan’da Kongre Caddesi üzerinde tezgâhını kuran Halil Bulutlar, her Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Vatandaşların bıçaklarını keskinleştirerek bayrama hazır hale getirdiklerini belirten Bulutlar, bıçakların 3,5 TL, satırların ise 5 TL’den bilendiğini dile getirdi.


Bulutlar, 35 yıldır bu mesleği yaptığını ve mesleğin babadan kaldığını söyleyerek, "Bu mesleği tam olarak 35 yıldır yapıyorum. Kurban Bayramı’ndan önce Ardahan halkına böyle bir hizmeti gerçekleştiriyoruz. Babadan kalma bir meslektir. Sakın ola acemi bileyicilere gitmeyin ve bu işi anlayanlara götürün" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ARDAHAN HABERLERİ
ARDAHAN HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç