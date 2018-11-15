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Bilgili, AK Parti'den İl Genel Meclis üyesi aday adayı oldu

Mart 2019 Mahalli idareler seçimleri ile ilgili partilerde aday adaylığı başvuruları sürüyor.

İşadamı Levent Bilgili, AK Parti'den İl Genel Meclis üyeliği için aday adaylığı başvurusu yaptı.


AK Parti Ardahan il teşkilatında gerçekleşen programda İl Başkanı Hakan Aydın'a İl Genel Meclis aday adaylığı için dilekçesini teslim eden Bilgili burada yaptığı konuşmada, "Allah Gönlümüze kalbimize göre versin. Tabii AK Parti iktidarında Türkiye'de ne hizmetler yapıldığını sizler çok daha iyi biliyorsunuz. İstikrarın sürmesi, için, Ardahan'ın gelişmesi için Ak Partinin iktidarına ihtiyacımız var. Benim hedefim hiç bir zaman mevki makam değil amacım sadece millete hizmet, dolayısıyla günümün çoğunluğu hemşehrilerim'le iç içe geçiyor. Sorunları çok iyi anlıyorum, halka hizmet hakka hizmet diyerek halkıma hizmet için buradayım. Durmak yok yola hep birlikte devam diyorum. İl Genel Meclis Üyesi aday adayı olan tüm arkadaşlara başarılar dilerim." dedi.

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