Bilinçsiz biçerdöver kullanımı büyük dane kayıplarına neden oluyor

Tarımla uğraşan kişi ve işletmelerin ilk amacının birim alandan en fazla geliri sağlayacak ürünü elde etmek olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bilinçsiz biçerdöver kullanımının büyük dane kayıplarına neden olduğunu hatırlattılar.

Ürünlerin pazara hazırlanmasının kısa bir zamanda gerçekleşmekte olduğunu belirten tarım uzmanları şu bilgileri verdiler:

“Bu amaçla işlemlerin çokluğu iş kapasitesi yüksek makineler gerektirir. Biçerdöverler bu makinelerin en idealidir, çünkü Biçerdöverler; Ürünü biçer, döver, temizler, depolar, taşıyıcılara yükler. Biçerdöverler diğer hasat ve harman makineleri ile karşılaştırıldığında birçok üstünlüklere sahip oldukları görülür.

Hububat hasadı bölgemizde büyük ölçüde biçerdöverlerle yapılmaktadır. Biçerdöverle yapılan hasat da bütün işlemler aynı anda yapıldığından masraftan tasarruf, işçi gereksiniminde büyük azalma, tarlanın erken toprak işlemeye hazır duruma gelmesi, ürünün daha erken pazara çıkarılması gibi avantajları vardır. Bunun yanında bilinçsiz biçerdöver kullanımı; büyük dane kayıplarına, dolayısı ile kendi ekonomimize verdiği zarar yanında milli ekonomiye de büyük zararlar vermektedir.

2018 hasat sezonuna girmiş bulunmaktayız, bilindiği üzere dane kaybını en aza indirebilmek için hepimize düşen görevler vardır. Bu görevleri yerine getirirken en hassas olması gerekenler tabii ki biçerdöver operatörleridir. Operatörler dane kaybına sebep olan unsurlara dikkat etmeli, biçerdöverlerinin gerekli bakımlarını ve ayarlarını yaptırmalıdırlar.

Ayrıca üreticilerimize büyük görev düşmekte olup, biçerdöverle biçilen alanda dane kaybının önüne geçmek için şu hususlara dikkat etmelilerdir.

1- Operatör belgesi olmayanlara hasat yaptırmamalı,

2- Olgunlaşmamış ürünlerini hasat ettirmemeli,

3- Rutubetin çok olduğu günlerde hasat yaptırmamalı,

4- Yağış olduğunda hububatın tam kuruması beklenmeli.

5- Sabah erken ya da akşam saatlerinde rutubet çok daha fazla olacağından hasat yaptırmamalı.

6- Bir tarladan diğerine geçerken mutlaka biçerdöver ayarları kontrol edilmeli.

7- Elekler sık sık temizlenmesini sağlamalı

8- Biçerdöver sahibi/operatörü ile üretici arasında sözleşme yapmaya özen göstermelidirler.”