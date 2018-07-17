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17 Temmuz 2018 12:03

Camide bayılan vatandaşa ilk müdahaleyi imam ve müezzin yaptı

Ardahan’ın Posof İlçesi’nde camide baygınlık geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi imam ve müezzin yaptı.

Camide bayılan vatandaşa ilk müdahaleyi imam ve müezzin yaptı

17 Temmuz 2018 12:03


Edinilen bilgiye göre, emekli öğretmen Mustafa Özdemir, Posof Merkez Cami’inde namazı kıldığı sırada aniden bayıldı. Farz namazı için ayağa kalkmış olan müezzin durumu görünce hemen yanına koşarak Özdemir’e müdahale etti. İmam ve cemaatinde yardımlarıyla ilk müdahalesi yapılan vatandaş için 112 sağlık ekibi istendi.


Cemiye gelen 112 ekibi vatandaşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sedye ile alarak hastaneye götürdüler.


Posof Devlet Hastanesinde tedavi edilen Özdemir daha sonra Ardahan’a sevk edildi.




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