CHP Ardahan İl Başkanı Taştan: "Türkçe Ezan tartışmasında Öztürk Yılmaz'ın sözleri amacını aşmıştır"

Cumhuriyet Halk Partisi Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, ''Sayın Milletvekilimiz Öztürk Yılmaz'ın bir televizyon programında belli konular tartışılırken Türkçe Ezan okunması konusunu yeniden gündeme getirmesi gündem dışıdır" dedi.

Konuyla ilgili parti binasında gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Başkanı Yalçın Taştan, "Öztürk Yılmaz'ın sözleri amacını aşmıştır. Yerel yönetim seçim sürecinin başladığı bu dönemde, seçim konuları ve seçimi nasıl alacağımız konuşulması gerekirken bir Türkçe ezan konusunu gündeme getirip, yeniden gündemi değiştirmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kurallarla, disiplinle, tüzük ile yönetilmesi gereken bir parti. Tüzüğün emrettiği, kuralların emrettiği şekilde bir disiplin sürecinin başlatıldığını bizde basından ve yayın organlarından öğrendik. Bu süreçte de biz partililer olarak, partide görev alan il başkanları olarak, ilçe başkanları olarak, milletvekilleri olarak partimizin disiplinine uymak zorundayız. Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın bugün yaptığı basın açıklaması da partiye zarar vermiştir. Her partilinin her kademesindeki arkadaşlarımızın partiyi yapıcı şekilde eleştirmesi elbette ki haklarıdır. Ama böyle Genel Başkanı ve partiyi çok ağır suçlamalarla suçlaması Ardahan adına da, kendisi adına da, bizim adımıza da tasvip edilecek bir olay değildir. Bunu kınıyorum" dedi.

"Bu konu bilim adamları ve ilahiyatçılar tarafından tartışabilir, ama bunu siyasetçiler tartışamaz" diyen Taştan, "Türkçe ezan Türkiye'de çok tartışılmış. 1950'li yıllarda karara bağlanmış ve o zamanki parlamentonun da büyük çoğunluğuyla bütün partilerin katılımıyla bir karara bağlanmış. Yeniden bu konunun ısıtılıp gündeme getirilme'deki amacı nedir bilmiyorum. Ama doğru bir tartışma değildir. Elbette ki bunu bilim adamları tartışabilirler, ilahiyatçılar tartışabilirler ama bunu siyasetçiler tartışamaz ve bu tartışmayı yerinde bulmuyorum. Bu konuyu Türkiye yıllarca tartışmıştır ama şu anda gündeme gelmesi yanlıştı ve yanlış oldu. Bu biraz da AKP'nin işine yaradı, gündem değiştirildi. Türkiye'nin daha önemli sorunları var, hayat pahalılığı var, kriz var ve insanlar geçinemiyor. Bana göre öncelik bu konular ve yerel seçimler olmalıydı. Bu son 2 gündeki gelişmeler gündeme uygun değildir ve partimize zarar veriyor ve bütün partili arkadaşlarımızın, partili yetkililerimizin bu konularda dikkatli davranmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.