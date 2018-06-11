Herkes hesabını ona göre yapmalı ve o yönde çalışmalı" dedi.

CHP Ardahan İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen iftar programında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Ramazan Bayramı’ndan sonra ikinci bayramı da 24 Haziran’da yapacaklarını söyleyerek, ’’Bugün Ardahan halkıyla iftarda buluştuk. Ramazan ayının bütün ulviyetini bizde Ardahan’da yaşıyoruz. Halkımıza ve ulusumuza Ramazanımız hayırlar getirir ve tez zamanda bayrama kavuşacağız ve ikinci bayramı da 24 Haziran’da yapacağız inşallah" dedi.

Türkiye’de herkesin değişime hazır olması gerektiğini söyleyen Yılmaz, ’’Hükümetin Türkiye’de yapacağı en güzel iyilik bir an önce demokratik bir seçim yapmayı içine sindirmesi, çıkan iradeyi de kabul etmesi ve Türkiye’de herkesin değişime hazır olması gerekiyor. 24 Haziran’da Türkiye’de değişim olacak. Herkes hesabını ona göre yapmalı ve o yönde çalışmalı. 24 Haziran Türkiye’de yeni bir milat başlatacak. Demokrasinin yeniden kurumsallaşması, ayrışmasının yeniden bütünleşmeye dönderilmesi ve kutuplaşmaya son verilmesi ve ekonomik istikrarın sağlanması için 24 Haziran bir milat olacak ve biz de onun zaferini 24 Haziran’da kutlayacağız" dedi.

Yılmaz, "24 Haziran’a herkesin hazır olması lazım. Artık iktidar değişiyor? Değişmez denilen iktidarın artık sonuna gelmiş durumda’’ şeklinde konuştu.