Diğer
Kategoriler
11 Haziran 2018 21:52

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "24 Haziran’da Türkiye’de değişim zamanı’’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Türkiye’de herkesin değişime hazır olması gerektiğini söyleyerek, “24 Haziran’da Türkiye’de değişim olacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz:

11 Haziran 2018 21:52

Herkes hesabını ona göre yapmalı ve o yönde çalışmalı" dedi.


CHP Ardahan İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen iftar programında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Ramazan Bayramı’ndan sonra ikinci bayramı da 24 Haziran’da yapacaklarını söyleyerek, ’’Bugün Ardahan halkıyla iftarda buluştuk. Ramazan ayının bütün ulviyetini bizde Ardahan’da yaşıyoruz. Halkımıza ve ulusumuza Ramazanımız hayırlar getirir ve tez zamanda bayrama kavuşacağız ve ikinci bayramı da 24 Haziran’da yapacağız inşallah" dedi.


Türkiye’de herkesin değişime hazır olması gerektiğini söyleyen Yılmaz, ’’Hükümetin Türkiye’de yapacağı en güzel iyilik bir an önce demokratik bir seçim yapmayı içine sindirmesi, çıkan iradeyi de kabul etmesi ve Türkiye’de herkesin değişime hazır olması gerekiyor. 24 Haziran’da Türkiye’de değişim olacak. Herkes hesabını ona göre yapmalı ve o yönde çalışmalı. 24 Haziran Türkiye’de yeni bir milat başlatacak. Demokrasinin yeniden kurumsallaşması, ayrışmasının yeniden bütünleşmeye dönderilmesi ve kutuplaşmaya son verilmesi ve ekonomik istikrarın sağlanması için 24 Haziran bir milat olacak ve biz de onun zaferini 24 Haziran’da kutlayacağız" dedi.


Yılmaz, "24 Haziran’a herkesin hazır olması lazım. Artık iktidar değişiyor? Değişmez denilen iktidarın artık sonuna gelmiş durumda’’ şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ARDAHAN HABERLERİ
ARDAHAN HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç