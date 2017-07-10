Memleketi Ardahan’a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, gündeme dair açıklamalarda bulundu. “15 Temmuz’a giden süreçte hükümet Türkiye’nin önünü kilitlemiştir” diyen Yılmaz, “Türkiye hem içeride, hem dışarıda büyük bir yalnızlıkla karşılaşmıştı. Ve 15 Temmuz’dan sonraki süreçte de Olağanüstü Hal ilan edildi, binlerce insan görevlerinden edilerek Türkiye’de OHAL ile alakalı olmayan kanun hükmünde kararnameler çıkartıldı ve Türkiye’nin esasen yönetim yapısı değiştirildi. Ve 16 Nisan referandumu ile de demokrasi kurumsal olarak Türkiye’de bitti. Ancak demokrasiye inanan insanlar hala ayakta ve Maltepe Meydanı’nda demokrasi özlemini dile getirdiler. Bizim yürüyüşümüz bir kişiden dolayı değil, elimizden kaybolup giden tek değerimiz olan demokrasinin kaybolmasından dolayı başladı. Hak, hukuk, özgürlük mücadelesidir. Gök kubbe altında insanoğlunun en büyük mücadelesidir, en kutsal mücadeledir. Hiç kimse, hiçbir şahıs bizati bu mücadelenin kendisinden daha değerli değildir. Onun için bir özlemi, bir ideali gerçekleştirmek için hepimiz yollara düştük” dedi.

Yılmaz, 9 Temmuz’un Türkiye’deki kutuplaşmaya son verme yönündeki en güçlü irade olduğunu söyledi. OHAL ile yaşamaya toplumun alıştırılmak istendiğini öne süren Yılmaz, “Ama bilmeliyiz ki artık OHAL, anormal Olağanüstü Hal olmaktan çıkartılıyor, sanki normal hayatın bir parçasıymış gibi takdim edilmeye çalışılıyor. Ve utanılacak bir durum, ilk yıllarında hak, özgürlük diyen ve onu kullanarak iş başına gelen hükumet şimdi OHAL’i savunur hale geldi. Özgürlükleri kesme konusunda kendisine yöneltilen eleştirileri artık kötü niyetli eleştiriler olarak tarif etme noktasına geldi” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de otokrasi ve tek adamlık rejiminin yerleştiğini savunan Yılmaz, "Biz güçler ayrılığını tekrar nasıl tesis edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanını sistem içerisinde normal olması gereken anayasal sınırlara nasıl çekeceğiz. Çok açık söyleyeyim artık iktidara dönük çalışma yapmalıyız. Bizim muhalefet piskosunu yıkıp atmamız lazım. Ve bunun için uğraşmamız lazım. 9 Temmuz bize tünelin ucunda bir ışığın olduğunu gösterdi ve artık ona dönük çalışma yapmamız lazım” şeklinde konuştu.