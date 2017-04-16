Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 13:29

CHP’li Yılmaz: "Umuyoruz demokrasi kazanacak"

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, anayasa değişikliği için halk oylamasında oyunu kullandı.

CHP’li Yılmaz:

16 Nisan 2017 13:29


Ardahan merkeze bağlı Sugöze köyü ilkokuluna gelen Yılmaz, bir süre köylülerle sohbet etti. Oyunu 1090 nolu sandıkta kullanan Yılmaz, "Bugün Türkiye için tarihi bir gün ve tarihi bir gün olduğu için de herkes çok heyecanlı. Umuyoruz demokrasi kazanacak. Türkiye’de demokrasinin zaferiyle sonuçlanmasını umuyoruz. Çünkü insanlar yoruldu, insanlar seçimlerden, insanlar darbe girişiminden, olağanüstü halden ve daha sonraki süreçte yaşanan bütün olumsuzluklardan insanlar yoruldu. Umuyorum demokrasi zaferiyle sonuçlanır ve hayırlı bir güne uyanırız inşallah diyorum" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ARDAHAN HABERLERİ
ARDAHAN HAVA DURUMU
16
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
ARDAHAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 20 RECEB 1438
  • 17 Nisan 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:30
  • Güneş :05:19
  • Öğle :12:20
  • İkindi :16:05
  • Akşam :18:58
  • Yatsı :20:36
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!