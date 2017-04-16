CHP’li Yılmaz: "Umuyoruz demokrasi kazanacak"

Ardahan merkeze bağlı Sugöze köyü ilkokuluna gelen Yılmaz, bir süre köylülerle sohbet etti. Oyunu 1090 nolu sandıkta kullanan Yılmaz, "Bugün Türkiye için tarihi bir gün ve tarihi bir gün olduğu için de herkes çok heyecanlı. Umuyoruz demokrasi kazanacak. Türkiye’de demokrasinin zaferiyle sonuçlanmasını umuyoruz. Çünkü insanlar yoruldu, insanlar seçimlerden, insanlar darbe girişiminden, olağanüstü halden ve daha sonraki süreçte yaşanan bütün olumsuzluklardan insanlar yoruldu. Umuyorum demokrasi zaferiyle sonuçlanır ve hayırlı bir güne uyanırız inşallah diyorum" şeklinde konuştu.