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09 Eylül 2017 13:54

CHP’nin 94. Kuruluş yıl dönümü Ardahan’da kutlandı

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) 94.

CHP’nin 94. Kuruluş yıl dönümü Ardahan’da kutlandı

09 Eylül 2017 13:54

kuruluş yıl dönümü Ardahan’da il teşkilatı tarafından kutlandı.


Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) kuruluşunun 94. yıl dönümü dolayısıyla CHP Ardahan İl Başkanlığı tarafından Milli Egemenlik parkında bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Çelenk programının ardından CHP İl Teşkilatı, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Programa CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan ve partililer katıldı.


Programda açıklamalarda bulunan CHP İl Başkanı Taştan, "Cumhuriyet Halk Partisinin ilk Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Benim iki büyük eserim vardır, biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri ise Cumhuriyet Halk Partisidir’ diyerek temellerini attığı partimizin 94. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için toplandık. Partimiz, Cumhuriyet kurulduğu günden bu güne Atatürk ilke ve devrimlerinin, cumhuriyetin, özgürlüklerin, demokrasinin, emeğin ve insan haklarının yılmaz bekçisi olmuştur. Türkiye Cumhuriyetini ve demokrasiyi kuran parti olarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma hedefimizde, aydınlık geleceği düşleyen halkımızla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle partimizin 94. kuruluş yıl dönümü ülkemize, milletimize, partimize hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum" dedi.




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