Çıldır 10 yataklı entegre hastanenin temeli atıldı

Hastanenin temel atma törenine Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve AK Parti Çıldır ilçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural´da katıldı.

Temel atma işlemi gerçekleşirken açıklamalarda bulunan başkanlar, "Devlet hastanesi ilçemiz için önemli bir eksikti. Vatandaşlarımızın sağlık konusunda yaşayacakları mağduriyetleri ortadan kaldıracak bir hizmet ilçemize gelmiş oldu. Hastanemizin ilçemize kazandırılmasından dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dediler.

Hastanenin yapımını üstlenen firma yetkilileri Ali Altaş ve Nesrullah Albayrak "Hayırlısıyla Çıldır ilçemize kazandırılan Devlet Hastanesinin temel atma işlemini gerçekleştirdik. Kısa bir süre içerisinde temelin atılması bizim ve işlerin ilerleyişi açısından büyük önem arz etmektedir. Planlamamız doğrultusunda 2019 yılının Mayıs ayında hastanenin kullanıma hazır hale geleceği inancındayız. Çıldır halkı da bu süreç içerisinde bizlere yardımcı olma konusunda özverili davranıyorlar. Bu sıcak tavırları dolayısıyla sizlerin aracılığı ile Çıldır halkına da teşekkür ediyoruz. Hastanenin en hızlı ve kaliteli bir şekilde Çıldır halkına kazandırılması için öz verili çalışıyoruz. Bu çalışmalar esnasında çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayıda şimdiden özür diliyoruz. Onların sabır göstermesi bizimde işimizi en hızlı şekilde bitirmemize yardımcı olacaktır" dediler.