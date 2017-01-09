Çıldır AK Partiden Kaymakama ziyaret

AK Parti Çıldır İlçe Teşkilatı, Çıldır Kaymakamlığına atanan Bedirhan İmamoğlu’na hoşgeldin ziyaretinde bulundu.

AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural ve beraberindeki ilçe yönetimi Kaymakamlar kararnamesi ile Çıldır’a atanan yeni Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu’nu makamında ziyaret ettiler.

Çıldır’a atanan Kaymakam Bediroğlu’nun yeni görevinin kendisine ve ilçeye hayırlı olmasını temenni eden Başkan Vural " şahsım, AK Parti İlçe teşkilatım ve ilçe halkı adına hoş geldiniz diyor, görev süreniz boyunca başarılar diliyorum. İlçemiz 34 köyü bulunan küçük bir ilçe. Buradaki köylerimizin en öncelikli ihtiyaçları su ve yol. Su ihtiyacı köylerimizin büyük bir bölümünde çözüme kavuşturulmuştur. Fakat özellikle bir kaç köyümüzde motopopla su çıkarıldığı için özellikle kış aylarında aksaklıklar yaşanıyor. Su ihtiyacına nazaran yolla ilgili aksaklıklar daha fazladır. Köylere hizmet götürme birliğinde yetersiz araç olması köylerimize hizmet götürme aşamasında yetersiz kalmaktadır. Yol ve su ile ilgili aksaklıklar çözüldüğü vakit köylerimizin öyle aciliyeti olan ihtiyacı pekte yoktur. Baharla birlikte sizde köylerimize keşif amacı ile gittiğinizde bu dile getirmiş olduğum aksaklıkları yerinde göreceksinizdir. Bu aksaklıkların giderilmesi konusunda biz de teşkilat olarak size elimizden gelen desteği vereceğimizden şüpheniz olmasın. Sizinde Sivaslı oluşunuz, aynı iklim şartlarının insanları olmamamızdan dolayı bu belirtmiş olduğum aksaklıkların giderileceğine yürekten inanıyorum " dedi.

AK Parti ilçe teşkilatının yapmış olduğu ziyaretten son derece memnun olduğunu dile getiren Kaymakam İmamoğlu " sizinde belirtmiş olduğunuz gibi iklim olarak hemen hemen aynı aksaklıkların yaşandığı yerlerde doğup, büyüdük. Çıldır küçük ama şirin bir ilçe. Belirtmiş olduğunuz öncelikli aksaklıklar iklim göz önüne alındığında hiçte yabancı değil. Ancak hiç birşey çaresiz değildir. İlçemizin, köylerimizin ihtiyaçlarını en aza indirmede, insanlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmede kaymakamlık, belediye, siyasi teşkilatlar, sivil toplum kuruluşları olarak bütünleşirsek üstesinden gelinmeyecek şey yoktur. Ben bu birlikte çalışmayı bir orkestraya benzetiyorum. Bu saymış olduğum kurum ve kuruluşlar bir orkestra olmayı başarırsak ilçemizi yaşanır bir hale getiririz. Aksi halde o orkestradan farklı, farklı sesler çıkarsa bunun cezasını Çıldır çeker, Çıldır halkı çeker. Daha önce görev yapmış olduğum yerlerde koordineli çalışmayı çok seven bir yapım var. Çok kısa bir süre olmasına rağmen duyduklarıma göre söylüyorum çok çalışkan bir Belediye Başkanınız var. Gerek Belediye ile gerekse sizlerin desteği ile oluşturacağımız birliktelik ile çalışmalar yapacak, Çıldır’a hizmet edeceğiz. Ziyaretinizden dolayı hepinize teşekkür ediyor, desteklerinizi bekliyorum" dedi.