Çıldır AK Parti’den kurumlara kurtuluş ziyareti

Yılı münasebetiyle AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural ve AK Parti Çıldır Gençlik Kolları Çıldır’da bir takım ziyaretlerde bulundu.

25 Şubat Çıldır’ın düşman işglinden kurtuluşu münasebetiyle AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural beraberindeki AK Parti Çıldır Gençlik Kolları ekibiyle birlikte, Çıldır Kaymakamlığını, Çıldır Belediye Başkanlığını, Çıldır Tabur Komutanlığını, İlçe Emniyet Teşkilatını ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural, AK Parti Çıldır Gençlik Kolları ile gerçekleştirmiş oldukları ziyaretlerin ardından yapmış olduğu açıklamada “ Çıldır ilçemizin Kurtuluşunda emek veren, şehit, gazi olan ve o dönemde yaşayan ve olaylara şahit olanlara müteşekkir anlamında kurumlarımızı ziyaret ederek,Yüce Mevlamdan Ülkemizden Al Bayrağı, gönlümüzden imanı eksik etmemesi temennisi ile, Türk Bayrağına sarılı Kuranı Kerim hediye ettik. Allah ülkemizin bekası için canını sakınmayan askerimizin, polisimizin yar ve yardımcısı olsun. Çıldır’ımızın 97. Kurtuluş yılı kutlu olsun” dedi.