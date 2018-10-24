Çıldır AK Parti'den PTT'ye ziyaret

AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, PTT'nin 178. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Çıldır PTT şubesini ziyaret etti.

Vural, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte PTT Müdürü Emin Altundaş'ı makamında ziyaret etti. Başkan Vural, "PTT ülkemizin önemli kurumlarından biridir. 178 yıllık geçmişiyle ülkemizin her köşesinde hizmet vermektedir. Sadece posta değil bankacılık işlemleri açısından da önemli ölçüde hizmet sağlamaktadır. Ülkemizin her köşesindeki vatandaşlarımız işlemlerini kolaylıkla ptt şubelerinden sağlamaktadır" dedi.

PTT Müdürü Altundaş Başkan Vural'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "178 yıllık hizmet serüveni sürekli güncellenerek zamana ayak uydurarak devam etmektedir" diye konuştu.