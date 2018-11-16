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Çıldır Aras Edaş ekiplerinin kar mesaisi

Çıldır’da ani bastıran ve yoğun bir şekilde yağan kar birçok sorunu da beraberinde getirdi.

Çıldır'da ani bastıran ve yoğun bir şekilde yağan kar birçok sorunu da beraberinde getirdi.


Bölgeyi etkisi altına alan kar yağışı akşam başlayıp ertesi güne kadar devam edince ilçede hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar nedeniyle birçok köy yolları ulaşımda elverişsiz hale gelirken, elektrik hatlarında da arızalar meydana geldi. Yoğun kar yağışı ile birlikte bazı bölgelerde elektrik telleri koptu.


Yaşanan aksaklıkların vatandaşları mağdur etmemesi için yoğun bir çalışma başlatan Çıldır Aras Edaş ekipleri aksaklıkların olduğu yerlerde bakım onarım çalışması yaptılar. Zorlu şartlarda vatandaşa hizmet veren Aras Edaş ekipleri kopan telleri yeniden onarırken, tellerde oluşan sarkmaları da gerdirerek oluşabilecek yeni arızaların önüne geçmiş oldular.

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