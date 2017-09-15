Çıldır Aşıkşenlik Mahallesi’nde kilit parke yapım işi devam ediyor

Çıldır Belediyesi tarafından, İstanbul Esenyurt Belediyesi finansörlüğünde yapımı devam eden Aşıkşenlik mahallesi kilit parke çalışmaları hızla devam ediyor.

Aşıkşenlik mahallesi kanalizasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra bozulan yollar Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu’nun, Esenyurt Belediye başkanı Necmi Kadıoğlu ile yapmış olduğu görüşmeler neticesinde finansörlüğünü Esenyurt Belediyesi üstlenmişti. Yaklaşık 20 gün önce Çıldır’a gelerek Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve beraberindeki ekiple Aşıkşenlik mahallesini ve Çıldırlı Halk Aşığı Aşık Şenlik’in mezarını ziyaret eden Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu çalışmaları yerinde incelemişti. Geçen 20 günlük zaman limitinde hemen hemen bitme aşamasına gelen kilit parke yol yapım çalışmaları büyük bir hızla devam ederken, Aşıkşenlik mahallesi halkı da devam eden yol çalışmalarından son derece memnun olduklarını dile getiriyorlar.