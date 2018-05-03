Çıldır Aşıkşenlik Ortaokulunda Resim Sergisi Açıldı

Aşıkşenlik Ortaokulunda açılan sergiye Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural, Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı, Kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

Çıldır Aşıkşenlik Ortaokulu Güzel Sanatlar Öğretmeni Seda Küçük ve öğrencilerin yapmış olduğu resimler ve maketler sergiyi ziyaret edenler tarafından hayranlıkla izlendi. Özellikle Anıtkabir maketi ziyaretçiler tarafından büyük beğeni toplarken Güzel Sanatlar öğretmeni Seda Küçük ve onun nezdinde tüm öğrenciler tebrik edildi.