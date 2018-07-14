Çıldır Belediye Başkanından 15 Temmuz Mesajı

Başkan Azizoğlu, "Ülkemizi bölmek, parçalamak ve ülkemizde kardeş kanı akıtmak isteyenlere milletimiz 15 Temmuz´da gerekli dersi vermiştir. Ülkemiz üzerinde hain emeller peşinde koşanlar, 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi, bundan sonra da karşısında yüce milletimizi bulacaktır. 15 Temmuz hain darbe girişimini püskürten milletimizi kutlarken, demokrasi şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah, bir daha bu millete 15 Temmuzları yaşatmasın." dedi.