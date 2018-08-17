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17 Ağustos 2018 09:55

Çıldır Gölüne masa kurup, semaver yaktı

Çıldır Gölü her mevsim değişik aktiviteler ve görüntülere sahne oluyor.

Çıldır Gölüne masa kurup, semaver yaktı

17 Ağustos 2018 09:55


Kışı ayrı, yazı ayrı güzel olan Çıldır Gölü vatandaşların en gözde uğrak mekanı durumunda. Özellikle gurbetten memleketlerine yaz tatili için gelen vatandaşlar tatillerinin önemli bir bölümünü Çıldır Gölüne ayırıyor. El değmemiş bakir manzarası, tertemiz suyu ve bol oksijenli havası ile Çıldır’ın ve bölgenin cazibe merkezi olan Çıldır Gölü ziyaretçilerinin değişik aktivitelerine ev sahipliği yapıyor.


Gurbetten memleketine gelen binlerce vatandaştan biri olan Murat Durdağı da Çıldır gölü içerisine masa kurup, semaver yaktı. Çocukları ile birlikte Çıldır Gölü içerisine kurmuş olduğu masada yemeğini yiyip, eşsiz manzarası ile çayını yudumlayan Durdağı, çekilmiş olduğu resimleri sosyal medya hesabı üzerinden arkadaşları ve dostları ile paylaştı.




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