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27 Ağustos 2018 16:23

Çıldır Güvenocak Köyü’nde taziye evi açılışı yapıldı

Çıldır Güveocak köyünde yapımı tamamlanan taziye evinin açılışı yapıldı.

Çıldır Güvenocak Köyü’nde taziye evi açılışı yapıldı

27 Ağustos 2018 16:23


Açılışa Ardahan Üniversitesi rektörü Prof Dr. Mehmet Biber, Ardahan İl Müftüsü Remzi Pehlivan, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural, Güveocak köyü Dernek Başkanı Sönmez Durdağı, Dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Taziye evinin açılışı kesilen kurbanın ardından İl Müftüsü Remiz Pehlivan’ın yapmış olduğu duayla yapıldı. Duanın ardından açılış konuşmasını Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber yaptı. Ardahan Üniversitesi Rektörü Mehmet Biber’in açılış konuşmasının ardından Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural, Güvenocak Köyü Dernek Başkanı Sönmez Durdağı ve Güveocak Köyü Muhtarı Cihangir Karagöz teşekkür ve hayırlı olsun konuşması yaptılar.


Konuşmaların ardından inşaatı tamamlanarak açılışı yapılan Taziye evi davetliler tarafından gezildi. Taziye evine yapmış olduğu katkılardan dolayı Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu’na plaket taktim edildi. Programın sonunda taziye evinin açılışına katılan davetlilere Güveocak köyü Muhtarlığı tarafından yemek ikram edildi.




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