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28 Şubat 2018 10:40

Çıldır İlçe Mal Müdürü Kalın’dan Vergi Haftası mesajı

Çıldır Mal Müdürü Münire Kalın Vergi Haftası dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Çıldır İlçe Mal Müdürü Kalın’dan Vergi Haftası mesajı

28 Şubat 2018 10:40


Kalın yayınlamış olduğu mesajında “Yurttaşlık bilincinin en önemli göstergelerinden birisi de vergi ödemektir. Vergi anayasamızda yer alan ve herkesin gücüne göre ödemekle yükümlü olduğu bir görevdir. Tüm kamu hizmetlerinin, etkin ve hızlı şekilde yürütülmesinde, gerekli olan ekonomik kaynağının sağlanmasında büyük önem taşıyan vergi gelirleri, ekonomik ve sosyal sonuçları itibariyle önemli bir olgudur. Bu nedenledir ki bizler yurttaşlık ödevi olarak, ülkemizin kalkınmasında en önemli paya sahip olan vergi konusunda üzerimize düşen görevleri yerine getirmekle sorumluyuz.


Vergi haftasının; ülkemizin, milletimizin refahının artırılmasına, vergi konusunda yaşanan sıkıntıların çözümüne öncülük etmesine ve vergi bilincinin gelişimine katkı sağlaması diliyorum.


Vergiler ile ülkenin daha müreffeh ve mutlu günler yaşayacağı bilgisini hatırlatarak, tüm mükelleflerimizin ve Vergi Dairesi çalışanlarımızın Vergi Haftasını en içten dileklerimle kutluyor, tüm mükelleflerimize hayırlı kazançlar diliyorum” dedi.




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