Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 14:54

Çıldır İlçe Müftülüğü’nden Halep’e Yardım Eli

Çıldır İlçe Müftülüğü’nden Halep’e Yardım Eli

10 Ocak 2017 14:54

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının Türkiye genelinde düzenlediği “ Halep’te İnsanlık Ölmesin” yardım kampanyasına Çıldır’ da duyarsız kalmadı.
Türkiye Diyanet Vakfı Çıldır şubesince başlatılan "Halep için Ayni ve Nakdi Yardım Kampanyası" kapsamında İlçe esnafı ve halkından toplanan yardımlar dualarla Halep’e uğurlandı.
Duyarlı Çıldır halkı ağır kış şartları altında zor durumda bulunan Halep’li kardeşlerine yardım ellerini uzattı. Başta gıda ihtiyacı olmak üzere un, kömür, elbise , ayakkabı , soba ve çeşitli temizlik malzemelerinden oluşan yardımlar Çıldır İlçe Müftülüğü bünyesinde toplanıp koliler haline getirildi. Çıldır İlçe merkez ve köylerinde görev yapan din görevlisi personeller tarafından tıra yüklenen yardımlar Çıldır İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay’ın yaptığı duayla Halep’e uğurlandı.
Toplanan yardımların gönderilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Çıldır İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay " Türkiye Diyanet Vakfı Çıldır Şube Başkanlığı ve Çıldır İlçe Müftülüğü olarak düzenlediğimiz bu yardım kampanyasında desteklerini esirgemeyen (ARV-AT-Y)



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ARDAHAN HABERLERİ
ARDAHAN HAVA DURUMU
-1
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    -1°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    -3°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -3°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    -1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç