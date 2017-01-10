Çıldır İlçe Müftülüğü’nden Halep’e Yardım Eli

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının Türkiye genelinde düzenlediği “ Halep’te İnsanlık Ölmesin” yardım kampanyasına Çıldır’ da duyarsız kalmadı.

Türkiye Diyanet Vakfı Çıldır şubesince başlatılan "Halep için Ayni ve Nakdi Yardım Kampanyası" kapsamında İlçe esnafı ve halkından toplanan yardımlar dualarla Halep’e uğurlandı.

Duyarlı Çıldır halkı ağır kış şartları altında zor durumda bulunan Halep’li kardeşlerine yardım ellerini uzattı. Başta gıda ihtiyacı olmak üzere un, kömür, elbise , ayakkabı , soba ve çeşitli temizlik malzemelerinden oluşan yardımlar Çıldır İlçe Müftülüğü bünyesinde toplanıp koliler haline getirildi. Çıldır İlçe merkez ve köylerinde görev yapan din görevlisi personeller tarafından tıra yüklenen yardımlar Çıldır İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay’ın yaptığı duayla Halep’e uğurlandı.

Toplanan yardımların gönderilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Çıldır İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay " Türkiye Diyanet Vakfı Çıldır Şube Başkanlığı ve Çıldır İlçe Müftülüğü olarak düzenlediğimiz bu yardım kampanyasında desteklerini esirgemeyen (ARV-AT-Y)