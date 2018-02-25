Çıldır İlköğretim öğrencilerinden Mehmetçik Vakfına bağış

Öğrenciler, minik bedenlerindeki kocaman yürekleri ile Mehmetçiğe yardım için adeta birbiri ile yarıştı. Kalplerinin, vatan ve bayrak sevgisi ile çarptığını bir kez daha ispatlayan Çıldır İlk Öğretim öğrencilerin harçlıklarından oluşan para, Okul Müdürü Günay Topkaya ve öğrencilerin eşliğinde Mehmetçik Vakfının hesabına yatırıldı.

Yapmış oldukları bağıştan sonra değerlendirmelerde bulunan Çıldır İlköğretim Okulu Müdürü Günay Topkaya başta öğrenciler olmak üzere, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti. Topkaya açıklamalarına şöyle devam etti; “Öğrencilerimiz, alkışlanacak bir davranış sergiledi. Vatan ve bayrak için şehit düşen, bu uğurda gazi olan Mehmetçiklerimizin gösterdiği fedakarlığı yüreklerinde hissederek, adeta bir yarış içerisine girdiler. Hepsi ile ne kadar gurur duysak azdır. Harçlıklarından biriktirdikleri parayı Mehmetçik Vakfı’nın hesabına yatırdık” dedi.