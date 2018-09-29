Çıldır Kaşlıkaya Köyü yolunda çalışmalar sürüyor

Çıldır'a bağlı Kaşlıkaya köyü yolunda çalışma yapılıyor.

Ardahan İl Özel İdaresi araçları Kaşlıkaya köyü yolunda iyileştirme çalışması başlattı.

Her yıl kış aylarında kar ve tipi ile kapanan Kaşlıkaya köyü yolundaki viraj yapılan yeni yol ile iptal edildi. Çok fazla kar tuttuğu için sürekli kapanan ve ulaşımın aksamasına sebep olan yolda ki viraj kesilip, İl Özel İdaresi araçlarının dökmüş olduğu malzeme ile yol viraj başlangıcından bitişine düz bir şekilde direk bağlandı.

Virajı kesilip yükseltilerek yenilenen yol köy halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Taşımalı eğitim sistemi ile Çıldır'da öğrenim gören çocukları için yeni yolun son derece yararlı olacağını dile getiren vatandaşlar emeği geçen herkese teşekkür ettiler.