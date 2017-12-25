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25 Aralık 2017 16:04

Çıldır Kaymakamı İmamoğlu Çıldır Kurtkale bölgesini ziyaret etti

Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu Çıldır Kurtkale bölgesine çıkarma yaptı.

Çıldır Kaymakamı İmamoğlu Çıldır Kurtkale bölgesini ziyaret etti

25 Aralık 2017 16:04


Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu beraberindeki ekiple birlikte Çıldır Kurtkala bölgesindeki köyleri ziyaret etti. Çıldır ilçesine en yakını yaklaşık 30, en uzağı ise 50 kilometre uzaklıkta olan Öncül, Kurtkale, Akdarı, Akçil, Kenardere, Sabaholdu ve Baltalı köylerini ziyaret eden Kaymakam İmamoğlu vatandaşlarla sohbet etti.


Kaymakam İmamoğlu, özellikle gelir seviyesi düşük evlerdeki vatandaşları ziyaret ederek, köy muhtarlarından bilgi aldı. Köy muhtarlarını ve vatandaşları dinleyen Kaymakam İmamoğlu beraberindekilere sık sık notlar aldırdı. Kurkale köyündeki okulları da ziyaret edip öğrencilerle konuşan Kaymakam İmamoğlu, daha sonra beraberindeki ekiple birlikte Kurtkale köyünde sınır bekçiliği yapan askerlerle sohbet edip, her hangi bir isteklerinin olup olmadığını sordu.




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