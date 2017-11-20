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20 Kasım 2017 12:29

Çıldır Kaymakamı İmamoğlu, gaziye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Çıldır gazilerinden Mehmet Subaşı’yı ziyaret etti.

Çıldır Kaymakamı İmamoğlu, gaziye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

20 Kasım 2017 12:29


Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Çıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürü İsmail Baydar ile birlikte Çıldır Baltalı köyüne giderek, Çıldır gazilerinden Mehmet Subaşı’yı ziyaret edip rahatsızlığından dolayı geçmiş olsun temennisinde bulundu. Kaymakam İmamoğlu burada Gazi Mehmet Subaşı ile sohbet edip moral verdi.


Gazi ve şehit yakınlarına sahip çıkmak ülkenin öncelikli görevi olduğunu dile getiren Kaymakam İmamoğlu “Gazimize Allah’tan şifa diliyor, bir an önce sağlığına kavuşacağına inanıyorum. Çıldır Kaymakamlığı olarak gazimizin her zaman yanında olacağız “ dedi.




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