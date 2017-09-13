Çıldır Kaymakamı İmamoğlu, Vakıf Evlerinde incelemelerde bulundu

Çıldır İlçe Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Çıldır Sosyal Yardımlaşma Vakfı müdürü İsmail Baydar ve beraberindeki ekiple birlikte Çıldır Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından Eşmepınar, Gölbelen ve Kaşlıkaya köylerinde yaptırılan Vakıf evlerini gezerek incelemelerde bulundu.

Bitme aşamasına gelen Vakıf evlerini gezen Kaymakam İmamoğlu, tamamlanan evlerdeki eksik-gedik olup olmadığını inceleyerek, ev sahipleri ile sohbet etti. Devletin her daim ihtiyaç sahibi vatandaşların yayında olduğunu dile getiren Kaymakam İmamoğlu, her türlü ihtiyaçları için Çıldır Kaymakamlığının kapılarının tüm vatandaşlara açık olduğunu belirtti.

Vakıf evlerindeki incelemelerini tamamlayan Kaymakam İmamoğlu, vatandaşlarla tokalaşarak köylerden ayrıldı.