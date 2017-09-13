Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 10:34

Çıldır Kaymakamı İmamoğlu, Vakıf Evlerinde incelemelerde bulundu

Çıldır İlçe Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Çıldır Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından ilçede yaptırılan Vakıf Evlerinde incelemelerde bulundu.

Çıldır Kaymakamı İmamoğlu, Vakıf Evlerinde incelemelerde bulundu

13 Eylül 2017 10:34


Çıldır İlçe Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Çıldır Sosyal Yardımlaşma Vakfı müdürü İsmail Baydar ve beraberindeki ekiple birlikte Çıldır Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından Eşmepınar, Gölbelen ve Kaşlıkaya köylerinde yaptırılan Vakıf evlerini gezerek incelemelerde bulundu.


Bitme aşamasına gelen Vakıf evlerini gezen Kaymakam İmamoğlu, tamamlanan evlerdeki eksik-gedik olup olmadığını inceleyerek, ev sahipleri ile sohbet etti. Devletin her daim ihtiyaç sahibi vatandaşların yayında olduğunu dile getiren Kaymakam İmamoğlu, her türlü ihtiyaçları için Çıldır Kaymakamlığının kapılarının tüm vatandaşlara açık olduğunu belirtti.


Vakıf evlerindeki incelemelerini tamamlayan Kaymakam İmamoğlu, vatandaşlarla tokalaşarak köylerden ayrıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ARDAHAN HABERLERİ
ARDAHAN HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç