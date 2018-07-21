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21 Temmuz 2018 11:50

Çıldır Kızılay’dan 800 Aileye Koli Yardımı

Türk Kızılayı Çıldır Şubesi ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda yardımında bulundu.

Çıldır Kızılay’dan 800 Aileye Koli Yardımı

21 Temmuz 2018 11:50

800 adet gıda kolisi ihtiyaç sahibi ailelere ramazan öncesi ve ramazan sonrası dağıtıldı.


Türk Kızılayı Çıldır Şube Başkanı Mahmut Ahmet Vural ihtiyaç sahibi ailelerin tespit edilip 800 adet gıda kolisini teslim ettiklerini belirterek “Çıldır’da ki ihtiyaç sahibi ailelere her yıl olduğu gibi bu yılda ramazan öncesi ve ramazan sonrası gıda yardımında bulunduk. Genel merkezimiz tarafından ilçemize 800 adet gıda kolisi gönderildi. Bu gıda kolilerini önceden tespit etmiş olduğumuz ihtiyaç sahibi ailelerimize köy ve mahalle muhtarlarımızla da irtibatlı olarak dağıtımlarını gerçekleştirdik " dedi.




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