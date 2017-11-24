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24 Kasım 2017 12:49

Çıldır Kültür Merkezinde sona gelindi

Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu İlçe merkezde yapımı devam eden Kültür Merkezinde incelemelerde bulundu.

Çıldır Kültür Merkezinde sona gelindi

24 Kasım 2017 12:49


Yapımı büyük oranda tamamlanan ve ufak tefek işleri kalan Çıldır ilçe merkezindeki Kültür Merkezinde incelemelerde bulunan Kaymakam İmamoğlu, kültür merkezinin yapımını üstlenen firma yetkilisinden bilgi aldı.


Kültür merkezinin en kısa zamanda üstlenici firma tarafından teslim edileceğini belirten Kaymakam İmamoğlu “İlçemize çok değerli bir yapı kazandırmış olacağız. Kültür merkezimiz ilçenin en gözde yerinde inşa edildi. Üç katlı olarak inşa edilen Kültür Merkezimizin birinci katında farklı iş türleri için dükkanlar, ikinci katında kültür merkezimizin amacı çerçevesinde kullanılacak sinema salonumuz ve çok amaçlı salonumuz, üçüncü katımızda ise yine dükkanlarımız yer almaktadır. İlçemiz için çok büyük yatırım ve kazanç olacak olan kültür merkezimiz en kısa zamanda hizmete açılacak “ dedi.




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