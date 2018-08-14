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14 Ağustos 2018 11:35

Çıldır kuş gözetleme kulesine yoğun ilgi

Çıldır Belediyesi tarafından Gölbelen köyü ile Gölebakan köyü arasında bulunan sazlıkta inşa edilen kuş gözetleme kulesi vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Çıldır kuş gözetleme kulesine yoğun ilgi

14 Ağustos 2018 11:35


Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır gölü birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Göl kıyısında inşa edilen kuş gözetme kulesi Çıldır gölündeki bir birinden güzel kuşları izlemek isteyenlerin uğrak yeri haline geldi. Yaklaşık yerden yirmi metre yükseklikte olan kuş gözetme kulesine çıkan vatandaşlar hem kuşları gözetliyor, hem de bol bol resim çekiliyorlar.


Çıldır Belediyesi tarafından inşa edilen kuş gözetme kulesini çok beğendiklerini dile getiren vatandaşlar, "Çıldır Belediyesi tarafından inşa edilen kuş gözetleme kulesi çok güzel. Çıldır gölüne ayrı bir hava katmış. Aşağıdan bakınca çok yüksek görünmese de, yukarı çıkıldığında görünen manzara son derece etkileyici. Rengarenk kuşları izlemek, muhteşem manzarası ile göl havası solumak tarifi imkansız bir duygu. Bu güzel kuleyi inşa eden Çıldır Belediyesine ve Çıldır Belediye Başkanına çok teşekkür ediyoruz” dediler.




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