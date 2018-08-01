Çıldır ’Yaz Kur’an Kursu Futbol Turnuvası’ sonuçlandı

Çıldır’daki Yaz Kuran Kursuna katılan çocuk ve gençlerin yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmesi ve kaynaşmaları amacıyla düzenlenen yaz Kur’an kursları arası minikler ve yıldızlar futbol turnuvası sonuçlandı.

Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Çıldır İlçe Müftülüğünün koordineli bir şekilde sürdürmüş olduğu Yaz Kuran kursları arası futbol turnuvasında dereceye giren Aşıkşenlik, Yakınsu ve Merkez Cami sporcularına ödülleri Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu tarafından verildi. Kaymakam İmamoğlu futbol turnuvasında dereceye giren sporcuları tebrik ederek madalyaları ve kupalarını sporculara verdi.

Kaymakam İmamoğlu burada yapmış olduğu açıklamada, “Amacımız çocuklarımızın boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmesi sağlamak ve onların birlikteliklerine ve kaynaşmalarına vesile olmak" dedi.