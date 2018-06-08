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08 Haziran 2018 14:02

Çıldır YBO’dan coşkulu yıl sonu programı

Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Okulunda karne heyecanı yaşandı.

Çıldır YBO’dan coşkulu yıl sonu programı

08 Haziran 2018 14:02


2017-2018 Eğitim- Öğretim yılı Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Okulunda karne heyecanın yanı sıra çeşitli etkinliklerle sona erdi.


Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Okulu öğrencilerinden oluşan tiyatro ekibi Türk ve Yabancı Bilim adamlarının canlandırmasını yaptı. Türk ve yabancı bilim adamlarını canlandırırken öğrencilerin göstermiş oldukları üstün performans izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Tiyatro gösterisinin ardından 5. Sınıf öğrencileri dans gösterisi, 6. Sınıf öğrencileri koro, 8. Sınıf öğrencileri ise veda gösterisi yaptılar.


Gösterilerin ardından tüm öğrenciler karnelerinin alarak 2017-2018 yılı Eğitim-Öğretim sezonuna veda ettiler.




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