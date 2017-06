Çıldır Yeni Caminin ses sistemi hayırseverden

Aslen Çıldırlı olan Aydın’da ikamet eden hayırsever Zafer Yılmaz inşaatı devam eden yeni caminin ses sistemini kurarak camiye bağışladı.

Aydın’da müzik ve ses sistemleri işi ile uğraştığını dile getiren Zafer Yılmaz " her ne kadar gurbette ikamet etmiş olsam da, memleketimden sürekli diyalog halindeyim. Burada bulunan akrabalarımdan olsun , sosyal medya üzerinden olsun sürekli Çıldır’da olup bitenleri takip ediyorum. İlçede yeni bir cami yapılacağını duyduğumda çok sevindim. Çünkü ilçemizde bulunan tek camimizin talebi karşılamada yetersiz olduğunu biliyordum. Yeni camimizin inşaatı yükselince Çıldır İlçe Müftülüğümüzle irtibata geçerek, yeni caminin ses sistemini kurmak istediğimi dile getirdim. Sağ olsunlar onlarda bu konuda son derece yardımcı oldular. İlçeme gelerek yeni camimizin ses sistemi tesisatı kurarak, bağışta bulundum.

İlçemiz dışında yaşayan tüm Çıldırlıların, bu güzel mabedin bir an önce hizmete açılması için el atmaları gerekiyor. Bir tuğla koyacak kadar yardım etmek bile inşaatın hızlanmasına vesile olacaktır. Her ne kadar bizler gurbette yaşasak ta, baba ocağımız olan memleketimizden kopmamalıyız. Tüm yardımseverler Çıldırlı hemşerilerimden yeni camimizin bir an önce tamamlanması için yardım etmelerini istiyorum" dedi.