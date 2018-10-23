Çıldır'a özel bir lezzet "Pelverde"

Çıldır'da cancur denilen (yabani erik) meyveden üretilen pelverde yapımı başladı.

Çıldır'ın kendine has meyvesi olan cancur bölgede çok seviliyor ve büyük bir iştahla tüketiliyor. Oldukça lezzetli olan meyve, meyve olarak tüketilmesinin yanı sıra kaynatılarak yörede pelverde ismi verilen bir ürüne de dönüştürülüyor. Çıldır Kurtkale bölgesinde yetişen meyve her yıl bölge halkı tarafından toplanıp, işlenerek marmelat haline getirilip, gerek Çıldır'da gerekse gurbette satılıyor.

Çıldır Öncül köyünde yaşayan Suat Bingöl şahsına ait bahçesinde yetiştirip, daha sonra topladığı cancurdan elde etmiş olduğu pelverdeyi her yıl yaparak pazarlıyor. Yörede çok sevilen yiyecek olan pelverdenin zahmetli bir işçiliği olduğunu dile getiren Bingöl “ köyümüzde hemen hemen herkesin kendine ait bir bahçesi var. Bu bahçemizde cancur, elma, armut, vişne ve ceviz yetiştiriyoruz. Ama farklı bir lezzet olması açısından cancur bölgemizde en çok talep gören meyvemiz. Oldukça lezzetli olan meyvemiz ham meyve olarak tüketilmesinin yanı sıra, bahçemizde kurduğumuz kazanlarla odun ateşinde işleyip pelverde ismini verdiğimiz marmelatı ile vatandaşlarımızın kışlık vazgeçilmez yiyeceği. Özellikle yöreye özgü erişte ve kaz ile birlikte muhteşem bir üçlü olan pelverdemiz gerçekten oldukça zahmetli. Her yıl bu aylarda topladığımız cancurları, bahçemize kurmuş olduğumuz kazanlarla, odun ateşinde saatlerce kaynatıp pelverdeye dönüştürüyoruz. Bahsetmiş olduğum gibi pelverdenin oldukça meşakatli ve zahmetli bir işçiliği var. Bahçemizde toplamış olduğumuz cancuru ilk olarak kazalarda içindeki çekirdekleri çıkıncaya kadar kaynatıyoruz. Bu yaklaşık 2 saat sürüyor. Daha sonra kaynatmış olduğumuz cancuru büyük eleklerden geçiriyor, çekirdeklerinden ayırıyoruz. Eleklerden geçirip çekirdeklerinden ayırdığımız cancuru tekrar kazanlara koyup, odun ateşinde sürekli karıştırarak, yaklaşık 8 ile 10 saat kaynatıyoruz. Pelverde kıvamını aldığında, tahta teknelere boşaltıp soğumasını bekliyoruz. En sonunda soğuyan pelverdeyi kaplara doldurup tüketilmeye hazır hale getiriyoruz” dedi.