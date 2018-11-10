Çıldır'da 10 Kasım

yıl dönümünde Çıldır'da düzenlenen programla anıldı.

Hükumet konağı önünde Atatürk büstüne çelenk konması ile başlayan program Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda devam etti. Programa Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, 2. Hudut Tabur Komutanı, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Amiri, Kurum Amirlerinin yanı sıra öğretmenler öğrenciler ve halk katıldı.

Saat 9:05 'te siren sesleriyle birlik hayat bir dakikalığına durdu. Ulu önderin ebediyete intikalinin 80. yılına rağmen matem havası devam etti. Konferans salonun da gerçekleşen programda Çıldır Anadolu İmam hatip Lisesi tarafından hazırlanan Slayt gösteri ve oratoryo izleyicilere duygu anlar yaşattı. Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yurtta Birlik, Dünya´da Barış ve Atatürk´ü Anma" halk koşusunda dereceye girenlere hediyeler takdim edilmesinin ardından program sona erdi.