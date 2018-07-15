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15 Temmuz 2018 15:46

Çıldır’da 15 Temmuz ruhu

Çıldır’da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Çıldır’da 15 Temmuz ruhu

15 Temmuz 2018 15:46


Düzenlenen programa Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural, Çıldır İlçe Müftüsü Mehmet Cebeci, Çıldır Tabur Komutanı, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Amiri, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Program çerçevesinde Çıldır Merkez camiinde Çıldır İlçe Müftüsü tarafından büyük bir katılımla öğle namazı öncesi Mevlid-i Şerif okundu. Okunan Mevlid-i Şerifin ardından öğle namazı sonrası 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına katılanlar Türk bayrağı ile yürüyüş yaparak Kotanlı köyündeki şehitliği ziyaret edip hem vatan uğruna şehitlik makamına erişen şehitler, hem de 15 Temmuz şehitleri için dua ettiler.




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