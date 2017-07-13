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13 Temmuz 2017 09:39

Çıldır’da 15 Temmuz Şehitleri anısına mevlüt

15 Temmuz şehitleri anısına Çıldır ilçesinde mevlüt okutuldu.

Çıldır’da 15 Temmuz Şehitleri anısına mevlüt

13 Temmuz 2017 09:39


15 Temmuz şehitleri anısına Çıldır merkez camisinde düzenlenen mevlüt programına Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, AK Parti Çıldır İlçe başkanı Ahmet Rıfat Vural, Çıldır İlçe Müftüsü Mehmet Cebeci, polis ve askeri personeller ile çok sayıda vatandaş katıldı. 15 Temmuz günü FETÖ terör örgütü tarafından yapılmak istenen kalkışma sonucu devletin bekası için gözünü kırpmadan şehitlik ve gazilik makamına erişen vatandaşlar saygı ile yadedildi.


Çıldır Merkez camisinde düzenlenen mevlüt programının ardından Kaymakam İmamoğlu ve beraberindeki heyet Kayabeyi köyüne geçerek şehit yakınlarını ziyaret ettiler.




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