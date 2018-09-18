Çıldır'da 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Çıldır İlçe merkezi ve bağlı köylerde bulunan yaklaşık bin 200 öğrenci ders başı yaptı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı "ilk öğretim haftası" çeşitli etkinliklerde kutlandı. Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta okulu öğrencileri 2018-2019 eğitim öğretim yılın ilk İstiklal Marşını okuyarak açılışı gerçekleştirdi.

Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Orta Okulu Müdürü Serhat Dursun öğrencilere yaptığı konuşmada "İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik, aklı ve zekasıdır. Fakat akıl, kendiliğinden gelişemez ve verimli kullanılamaz. Aklı geliştiren, kullanılmasını öğreten, bilgilerle zenginleştiren okuldur. Çünkü okul, bir eğitim ve öğretim yuvasıdır, insanın yetiştirildiği yerdir.Okul, hayatımızda oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Okul sadece bireyin hayat standartlarını yükseltecek ve bir meslek sahibi yapacak bilgi ve becerileri vermekle kalmaz. Aynı zamanda içinde yaşadığımız toplumun yapısını, insan ilişkilerinin nasıl olacağını,bireysel ve toplumsal sorumluluklarımızın neler olacağını, eğitim ve öğretim hizmeti verdiği toplumun maddi ve manevi değerlerini de gelecek nesillere aktarır ve davranış haline getirir.

Sevgili öğrencilerim,

Belirttiğim hususları dikkate alarak sizden istediğim ülkemizin milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimsemeniz, bu değerleri koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı bireyler olarak sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren birer Türk vatandaşı olmanızdır.

Sevgili öğrencilerim,

Belirttiğim hususları dikkate alarak sizden istediğim ülkemizin milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimsemeniz, bu değerleri koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı bireyler olarak sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren birer Türk vatandaşı olmanızdır.

Aramıza yeni öğrencilerimiz katıldı. 8. Sınıfı tamamlayarak aramızdan ayrılan öğrencilerimiz de kendilerini daha ileriye taşıyacak olan yeni okullarına bugün başladılar. 5. Sınıfa geçerek ortaokula başlayanlara bundan sonraki eğitim yaşamlarında başarılar diliyor, aramıza yeni katılan tüm öğrencilerime de tekrar hoş geldiniz diyorum. Sözlerimi burada bitirirken, yeni eğitim-öğretim yılının sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesini dilerim" dedi.