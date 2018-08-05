Çıldır’da balyalar sular içinde kaldı

Son günlerde sürekli yağan sağanak yağışlar çiftçiyi olumsuz etkilemeye başladı. Her yıl temmuz ayı sonu ile ağustos ayının ilk haftasında toplanan kışlık ot balyaları için çayırlar henüz biçilemezken, tarlalar da yapılan yulaf ve fiğ balyaları ise aşırı yağışın etkisi ile tarlada sular altında kaldı. Son bir haftadır bölgeye sürekli yağan sağanak yağış tarla çayır işlerinin yapılmasına izin vermezken, tarlada yapılmış ve yağış nedeniyle taşınamayan balyalar ise suyun içinde yüzüyor. Tarlalar adeta küçük göletleri andırırken, oluşan manzara ise çiftçiyi kara kara düşündürmeye başladı.

Bolluk içerisinde kıtlık yaşadıklarını dile getiren çiftçiler, “Bu yıl bölgemizde tarlalarımız ve çayırlarımız da çok verimli mahsul oluştu. Geçtiğimiz yıla oranla mahsulümüz üç dört kat daha fazla. Fakat bu yılda sürekli havaların yağışlı gitmesi, hem mahsulün toplanmasını engelliyor, hem de dolu yağışı ihtimalini kuvvetlendiriyor. Biçip yığmış olduğumuz balyalarımız sular altında, daha bir sürü biçilip yığılacak tarlalarımız, çayırlarımız bekliyor. Biçip yığmış olduğumuz balyalarımız zayi oldu. Biçilmeyenler zayi olma yolunda. Arpa, buğday yetişti. Onlarında biçilip toplanması gerekiyor. Anlayacağınız ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Yağmurlu hava eğer böyle devam ederse, vatandaş bolluk içinde kıtlık yaşayacak. Allah tüm çiftçimizin yardımcısı olsun” dediler.