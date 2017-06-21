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21 Haziran 2017 13:16

Çıldır’da camiler arası futbol turnuvası yapılacak

Çıldır Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından camiler arası futbol turnuvası düzenlenecek.

Çıldır’da camiler arası futbol turnuvası yapılacak

21 Haziran 2017 13:16


Çıldır Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut yapmış olduğu açıklamada, "Çocuk ve gençlerimizin yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmesi ve köylerimizde ki çocuk ve gençlerin kaynaşmasına vesile olmak için camiler arası minikler ve yıldızlar futbol turnuvası tertip edilecek olup, amacımız başarılı sporcuları tespit ederek Türk sporuna kazandırmaktır. Camiler arası futbol turnuvası Camiler arası futbol turnuvası İlçe Müftülüklerimizce koordineli bir şekilde faaliyetlerimiz sürdürülecek olup, camiler arası futbol turnuvası Yatılı Bölge okulu mini futbol sahasında grup veya eleme usulü yapılacaktır" dedi.




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