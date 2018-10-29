Çıldır'da Cumhuriyet Coşkusu

Yıl dönümünde Çıldır´da büyük bir coşku ile kutlandı.

Çıldır kaymakamlığı önünde yapılan kutlama etkinliklerine Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, Tabur komutanı, İlçe Emniyet ve Jandarma Teşkilatı, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Çıldır Kaymakamı, Çıldır Belediye Başkanı ve Çıldır Tabur komutanı tören alanında bulunanları selamlayarak bayramlarını kutladılar.

Tören etkinlikleri kapsamından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu. Şiirlerin ardından Çıldır Gölbelen köylü bir grup genç tarafından oluşturulan Kafkas ekibi yöresel oyunlar oynadı. Bayramı etkinlikleri askerlerin ve öğrencilerin tören geçişinin ardından sona ererken, daha sonra tören alanını dolduran vatandaşlar davul zurna eşliğinde halay çektiler.