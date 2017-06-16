Çıldır’da fırtına elektrik direklerini yıktı

Akşam saatlerinde başlayan yağmur ve fırtına Çıldır genelinde hayatı olumsuz yönde etkilerken bazı köylerde ise düşen yıldırım elektrik direklerine zarar verdi. Yağan şiddetli yağmur ve fırtına ile birlikte düşen yıldırım Kayabeyi köyü ve Akçil köyünde elektrik direklerini yaktı. Şiddetli fırtına ise bir çok köyde elektrik direklerini yan yatırdı.

Yıldırım ve fırtına sonrası ilçe merkez ve köylerde elektrik kesintileri yaşanırken Çıldır Aras Edaş ekiplerinin yoğun mesaisi sonrası arıza giderilerek ilçeye ve köylere yeniden elektrik verildi.