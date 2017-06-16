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16 Haziran 2017 14:14

Çıldır’da Gençlik Kampları başvuruları başladı

Çıldır Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü çocuk ve gençleri gençlik kamplarına götürecek.

Çıldır’da Gençlik Kampları başvuruları başladı

16 Haziran 2017 14:14


Çıldır Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut yapmış olduğu açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığınca gençlerin çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle tanışmalarını temin etmek amacıyla her yıl 12-22 yaş gruplarında bay-bayan çocuk ve gençlerimize Gençlik kampları açılmaktadır. Bu yılda Gençlik kampları için başvuru alımları başladı. 12-22 yaş grubundaki çocuk ve gençlerimiz başvurularını www.genclikkamplari.gsb.gov.tr adresinden yapabilirler. Tüm Çıldırlı çocuk ve gençlerimizi bu Gençlik kamplarına başvuru yapmaya davet ediyorum." dedi.




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