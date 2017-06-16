Çıldır’da Gençlik Kampları başvuruları başladı

Çıldır Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut yapmış olduğu açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığınca gençlerin çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle tanışmalarını temin etmek amacıyla her yıl 12-22 yaş gruplarında bay-bayan çocuk ve gençlerimize Gençlik kampları açılmaktadır. Bu yılda Gençlik kampları için başvuru alımları başladı. 12-22 yaş grubundaki çocuk ve gençlerimiz başvurularını www.genclikkamplari.gsb.gov.tr adresinden yapabilirler. Tüm Çıldırlı çocuk ve gençlerimizi bu Gençlik kamplarına başvuru yapmaya davet ediyorum." dedi.