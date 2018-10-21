Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Çıldır'da halk koşusu düzenlenecek.

Çıldır Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut, “Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzce sporun kitlelere yayılması, spora ilginin arttırılması, halkımızın arasındaki iletişimin saygı, sevgi ve dostluğa dönüşmesi için 7 Kasım 2018 tarihi saat 11:00' da her yaştan vatandaşımızın katılımıyla “Yurtta Birlik, Dünyada Barış İçin Atatürk'ü Anma” halk koşusu yapılacaktır. Tüm Çıldırlı vatandaşlarımıza duyurulur “ dedi.