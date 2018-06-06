Çıldır’da ilkokullar arası bilgi yarışması

Bilgi yarışmasına Çıldır İlkokulu, Aşıkşenlik İlkokulu, Kurtkale İlkokulu, Gölebakan İlkokulu, Gölbelen İlkokulu ve Eski Beyrahatun İlkokulu olmak üzere ilçedeki altı okul katıldı. Öğrencilere Türkçe, matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler, İngilizce, din kültürü ve genel kültür olmak üzere 20 soru soruldu. Büyük bir çekişmenin yaşandığı bilgi yarışması sonucunda Aşıkşenlik İlkokulu birinci, Kurtkale İlkokulu ikinci, Çıldır İlkokulu ise üçüncü oldu.

Bilgi yarışması sonrasında öğrencileri tek tek tebrik eden Çıldır İlçe Milli Eğitim müdürü Fatih Yazıcı, bundan sonraki öğrenim hayatlarında hepsine başarılar diledi.