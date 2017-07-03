Çıldır’da kaldırımlar yenileniyor

Göreve geldikten sonra ilçede büyük yatırımlara imza atan Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ilçe merkezde bulunan kaldırımların yenilenmesi için çalışma başlattı. Kilit parke olan ve çoğu yerinde bozulmalar olan eski kaldırımlar sökülerek, yerine andezit kaldırım taşı ile yenileniyor.

İlçenin çehresinin güzelleşmesi ve yenilenmesi için çalışmaların süreceğini belirten Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, "Belediyemiz tarafından yapmış olduğumuz yatırımlar ve yenilikler ilçede geç kalınmış hizmetler. Memleketimiz bizim havamız, suyumuz, yaşam alanımız. Yaşam alanımızın güzelleşmesi, göze daha hoş görünmesi ve hijyenik bir ortama kavuşması için yapmış olduğumuz yenilikler ve düzenlemeler halkımıza ve memleketimize olan borcumuz bizim. Biz bu göreve talip olurken ilçemiz insanın vebalini yüklenip yola çıktık. Bu vebal ile yolumuza bakıyor, ilk günkü aşk ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızda desteği ve emeği olan herkese şahsım ve ilçe halkım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.