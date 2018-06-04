Çıldır’da kamelyalar ikinci kez ateşe verildi

Çıldır Belediyesi tarafından Çıldır Mozeret tepesinde bulunan ormanlık alanda Şeytan Kalesi ve Karaçay Kanyonu manzaralı seyir terasına kurulan kamelyalar tahrip edilerek yakıldı. Son bir ay içerisinde ikinci kez gerçekleşen kundaklama olayı büyük tepkilere neden oldu.

Olayı duyan vatandaşlar “Önce kullanıp, sonrada tahrip edip ataşe veren haysiyet yoksunlarını toplum olarak aramızda barındırmamalıyız. Bu olayları gerçekleştiren her kimse bunların gerekli cezaları almaları için gören, duyan kim varsa emniyet kuvvetlerine yardımcı olmaları gerekmektedir. Toplum olarak bu ahlaksızları aramızdan temizlemezsek, zararını hep bizler çekeceğiz. Orada bulunan kamelyalar ne belediyenin, nede başka bir kurumun malı. O kamelyalar bizler için kuruldu, ilçemizin en güzel yerlerine. Kendi malımıza sahip çıkmaz, yakıp yıkanlara göz yumar ve susarsak en az onlar kadar suç işlemiş oluruz. Bu olayları yapanların bir an önce deşifre edilip toplum nezdinde gerekli cezaları almaları sağlanmalıdır” dediler.