İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çıldır'da kışlık erişteler hazırlanıyor

Çıldır’da kışın sofraların vazgeçilmez yemeklerinden olan ‘erişte’ kesilerek iplere dizilerek kurutulmaya başlandı.

Çıldır'da kışın sofraların vazgeçilmez yemeklerinden olan ‘erişte' kesilerek iplere dizilerek kurutulmaya başlandı.


Yaz sıcaklıklarının etkisini yitirmesiyle birlikte Çıldır'da kış hazırlıkları da yavaş yavaş başladı. Köylerde bir araya gelen kadınlar, kestikleri erişteleri çamaşır misali ipe sererek kurutmaya çalışıyor.


Köylerdeki üç-dört komşu kadının yardımlaşmasıyla kesilen erişteler, tellere asılarak kurutuluyor. Çıldır'da yıllardan beri gelenek haline gelen eriştenin kesildikten sonra, köy evlerinin bahçelerine çamaşır misali asılması çok değişik bir görüntü oluşturuyor.


Kış aylarının olmazsa olmazlarından olan erişteler, Çıldır'da yaşayan hemen hemen herkesin en kıymetli kışlık yiyeceklerinden birisi durumunda. Çıldırlı kadınlar kesip kuruttuktan sonra elde etmiş oldukları eriştelerin bir kısmını kendileri için ayırırken, bir kısmını da gurbetteki hısım akrabalarına gönderiyorlar.


Kışın çorba ve pilavı yapılan eriştenin Çıldır'da yoğun olarak tüketildiğini belirten Çıldırlı kadınlar “ Erişte kesimi imece usulü yapıldığı için pek yorucu olmuyor. Kış yemeklerimizden olan erişte özellikle çorba ve pilavda kullanılıyor. Biz köylü kadınlar olarak komşular arasında dayanışma geleneği devam ediyor” dediler.


Çıldır'da köylü kadınların ortaklaşa kestikleri erişteler, daha sonra tellere asılarak kurutuluyor. Kurutulan erişteler fırınlarda kavrulduktan sonra kışın sofralarda yerini alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.