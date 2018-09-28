Çıldır'da kışlık erişteler hazırlanıyor

Çıldır'da kışın sofraların vazgeçilmez yemeklerinden olan ‘erişte' kesilerek iplere dizilerek kurutulmaya başlandı.

Yaz sıcaklıklarının etkisini yitirmesiyle birlikte Çıldır'da kış hazırlıkları da yavaş yavaş başladı. Köylerde bir araya gelen kadınlar, kestikleri erişteleri çamaşır misali ipe sererek kurutmaya çalışıyor.

Köylerdeki üç-dört komşu kadının yardımlaşmasıyla kesilen erişteler, tellere asılarak kurutuluyor. Çıldır'da yıllardan beri gelenek haline gelen eriştenin kesildikten sonra, köy evlerinin bahçelerine çamaşır misali asılması çok değişik bir görüntü oluşturuyor.

Kış aylarının olmazsa olmazlarından olan erişteler, Çıldır'da yaşayan hemen hemen herkesin en kıymetli kışlık yiyeceklerinden birisi durumunda. Çıldırlı kadınlar kesip kuruttuktan sonra elde etmiş oldukları eriştelerin bir kısmını kendileri için ayırırken, bir kısmını da gurbetteki hısım akrabalarına gönderiyorlar.

Kışın çorba ve pilavı yapılan eriştenin Çıldır'da yoğun olarak tüketildiğini belirten Çıldırlı kadınlar “ Erişte kesimi imece usulü yapıldığı için pek yorucu olmuyor. Kış yemeklerimizden olan erişte özellikle çorba ve pilavda kullanılıyor. Biz köylü kadınlar olarak komşular arasında dayanışma geleneği devam ediyor” dediler.

Çıldır'da köylü kadınların ortaklaşa kestikleri erişteler, daha sonra tellere asılarak kurutuluyor. Kurutulan erişteler fırınlarda kavrulduktan sonra kışın sofralarda yerini alıyor.