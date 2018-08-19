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19 Ağustos 2018 14:12

Çıldır’da mantar bolluğu

Çıldır’da kültür mantarı yazın son aylarını yaşadığımız bu günlerde bolluğuyla dikkat çekiyor.

Çıldır’da mantar bolluğu

19 Ağustos 2018 14:12


Yağmurun ardından çıkan güneşle toprağın altından yeşilin üzerine beyaz gelinlik misali serpilen kültür mantarı vatandaşları mutlu etmeye devam ediyor.


Kültür mantarının tiryakisi olan vatandaşlar bu yıl beyaz altının bol olduğunu ve bol bol tükettiklerini dile getirdiler. Kültür mantarının her yıl genellikle mayıs ayı sonu ile temmuz ayının ortalarına kadar doğada bulduğunu belirten vatandaşlar, “Kültür mantarı, bu yıl özellikle bölgenin sürekli yağış alması ile ağustos ayının sonuna gelinmesine rağmen dağ eteklerinde, dere kenarlarında bolca bulunuyor. Tadını bilen için son derece lezzetli bir yiyecek olan bölgemizin kültür mantarını sürekli tüketiyoruz. Etle, sebzeyle ve özellikle içerisine tuz koyup ateş üzerinde pişirilerek tükettiğimiz mantarımızın tadına doyum olmuyor” dediler.




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