Çıldır’da Mevlid-i Nebi programı düzenlendi

“Yaşayan Kur´an Hz. Muhammed(s.a.v)” temalı Mevlid-i Nebi programına Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Ardahan Müftüsü Şaban Kondi, Çıldır İlçe Müftüsü Mehmet Cebeci, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından, programa Kur´an-ı Kerim Tilavetinin okunması ile devam edildi. Programda Çıldır İlçe Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu ve Çıldır ilçe müftüsü Mehmet Cebeci birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından, Diyanet İşleri Başkanlığının hazırlamış olduğu sinevizyon gösterisi davetlilere izletildi.

Programın ana teması olan “Yaşayan Kur´an Hz. Muhammed (s.a.v)” temalı konuşmayı Ardahan İl Müftüsü Şaban Kondi yaptı. Program sonunda Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu tarafından programa konuşmacı olarak katılan Ardahan İl Müftüsü Şaban Kondi´ye hediye verildi.